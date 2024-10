Festival dell'architettura di Chieti, il club Unesco organizza “Dall'io al noi. le infrastrutture sociali per la valorizzazione del capitale sociale” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ambito della fitta proposta di incontri, seminari, mostre, laboratori, escursioni, offerti nel mese di ottobre dal Festival dell’architettura, il club per l’Unesco di Chieti ha organizzato per sabato 19 ottobre, alle ore 9.45, alla sala Bellavista, il seminario dal titolo “Dall'io al noi. le Chietitoday.it - Festival dell'architettura di Chieti, il club Unesco organizza “Dall'io al noi. le infrastrutture sociali per la valorizzazione del capitale sociale” Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ambitoa fitta proposta di incontri, seminari, mostre, laboratori, escursioni, offerti nel mese di ottobre dal, ilper l’dihato per sabato 19 ottobre, alle ore 9.45, alla sala Bellavista, il seminario dal titolo “'io al noi. le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ci sarà anche il Chieti Calcio sotto i riflettori del Festival del Cinema di Roma! - Chieti Calcio sotto i riflettori nazionali, non solo per le gesta in campo (vetta appena conquistata) ma anche per le tante iniziative collaterali che stanno trovando spazio sui media non solo locali dall'avvento della Virgo. C'è tanta, tantissima attenzione sul club neroverde ed anche la... (Chietitoday.it)

Festival dell'Architettura 2024 "La città democratica" : gli appuntamenti a Chieti - Alla presentazione hanno partecipato Daniele Schiazza, presidente dell’Ordine degli Architetti di Chieti; Luca Mancini, direttore del. . Presentata nella sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti, la terza edizione del Festival dell’Architettura, intitolata "La Città Democratica". (Chietitoday.it)

Torna a Chieti il Festival dell’architettura FA2024 - giunto alla terza edizione - Torna a Chieti il Festival dell’architettura FA2024 organizzato dall'Ordine degli architetti Ppc della Provincia. Giunto alla sua terza edizione, l’evento verrà presentato nella sede dell’Ordine degli architetti, in corso Marrucino, alle ore 11.00 di lunedì 23 settembre. Durante la... (Chietitoday.it)