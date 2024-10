Falso allarme bomba: evacuati studenti in una scuola di Latina (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un allerta bomba in una scuola di Latina ha mobilitato le forze dell’ordine, causando l’evacuazione degli studenti. L’incidente ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 17 ottobre ed è stato gestito con rapidità dai carabinieri e dagli artigieri, i quali hanno confermato che non vi erano ordigni esplosivi. Gli inquirenti stanno ora indagando sull’origine della segnalazione. La telefonata che ha attivato le procedure di emergenza L’allerta è scattata in seguito a una telefonata ricevuta dalla dirigente scolastica che ha riferito di una presunta bomba all’interno dell’istituto. La voce di un uomo ha avvertito la preside di un possibile ordigno esplosivo, portando a una reazione immediata da parte della scuola. Gaeta.it - Falso allarme bomba: evacuati studenti in una scuola di Latina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un allertain unadiha mobilitato le forze dell’ordine, causando l’evacuazione degli. L’incidente ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 17 ottobre ed è stato gestito con rapidità dai carabinieri e dagli artigieri, i quali hanno confermato che non vi erano ordigni esplosivi. Gli inquirenti stanno ora indagando sull’origine della segnalazione. La telefonata che ha attivato le procedure di emergenza L’allerta è scattata in seguito a una telefonata ricevuta dalla dirigente scolastica che ha riferito di una presuntaall’interno dell’istituto. La voce di un uomo ha avvertito la preside di un possibile ordigno esplosivo, portando a una reazione immediata da parte della

