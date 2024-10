Energica in liquidazione. Addio alle moto elettriche costruite a Modena (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sul produttore italiano, ormai da qualche anno in mano americana, hanno gravato la crisi del mercato elettrico e la diminuzione degli investimenti. Si chiude così una storia lunga dieci anni Dday.it - Energica in liquidazione. Addio alle moto elettriche costruite a Modena Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sul produttore italiano, ormai da qualche anno in mano americana, hanno gravato la crisi del mercato elettrico e la diminuzione degli investimenti. Si chiude così una storia lunga dieci anni

Energica Motor Company in liquidazione : rischio occupazionale per 45 lavoratori della motocicletta elettrica - In parallelo, anche Caterina Bagni, sindaca di Soliera, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione attuale. La prima cittadina ha sottolineato l’importanza di tutelare i lavoratori e le loro famiglie con adeguati ammortizzatori sociali, visti i loro elevati livelli di specializzazione. Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha comunicato questa decisione drammatica nella serata di ... (Gaeta.it)