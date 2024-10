Laprimapagina.it - Edobass: dal 18 ottobre in radio “Debole”

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 182024 sarà in rotazionefonica “”, il nuovo singolo didisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dall’11. “” è un brano fresco e avvolgente, trae ispirazione dalle sonorità afrobeat e rievoca melodie simili a quelle di “It Wasn’t Me” di Shaggy. In un mondo dove esiste di tutto esplorare il passato a volte è più efficiente secondo. “” esplora il tema della vulnerabilità umana, riconoscendo che anche le persone più forti e determinate possono attraversare periodi dizza. Che si tratti di una serata tra amici, in cui il lavoro del giorno rende difficile reggere l’alcol o il fumo, o di quei momenti in cui la consapevolezza delle propriezze può essere opprimente, il brano invita a riflettere su come questi istanti di fragilità siano parte integrante della nostra crescita.