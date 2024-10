Gaeta.it - Due incidenti mortali segnano una giornata tragica nella Tuscia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una sequenza di eventi tragici ha funestato la, con duesul lavoro che hanno portato alla morte di due uomini. Le autorità locali sono intervene prontamente per gestire entrambe le situazioni, ma purtroppo, non è stato possibile salvare le vittime. Lunedì nero per la provincia, che si trova ora a fare i conti con il dolore e la commozione per queste perdite. Incidente a Grotte di Castro: la tragedia di un lavoratore Il primo incidente si è verificato a Grotte di Castro, dove un dipendente di un’azienda di Arezzo, specializzataproduzione e distribuzione di infissi, hamente perso la vita. L’uomo, mentre stava scaricando un grosso pannello durante una consegna, è rimasto schiacciato dal carico.