Calciomercato.it - Doppio colpo Juve, i nomi che non ti aspetti: decide Thiago Motta

(Di giovedì 17 ottobre 2024)fa iper la suadel futuro, possibileper i bianconeri. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato Il nuovo corso dellantus targatae Giuntoli è solo all’inizio. La rivoluzione sul mercato, iniziata la scorsa estate, proseguirà nelle prossime sessioni con gli stessi obiettivi: abbattimento dei costi e riduzione del monte ingaggi e ringiovanimento della rosa.fa isul mercato: due talenti lanciati dall’allenatore per lantus del futuro (Foto LaPresse) – Calciomercato.itIl nuovo tecnico bianconero ha già lanciato giovani e Next Gen e non guarda in faccia a nessuno, a partire dal capitano designato Danilo.