Don Matteo, Endless Love o Chiambretti? La tv del 17 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 17 ottobre, su RaiUno alle 21.25 prenderà il vi a la fiction "Don Matteo", con Raoul Bova. Verrà proposto l'episodio dal titolo "La samaritana": a Spoleto tutto è pronto per i matrimoni di Anna e Marco, e Nino ed Elisa, ma il corpo di Giulia, sorellastra di Don Massimo, viene ritrovato. I due non si parlano da anni. Intanto, in caserma si attende il nuovo Capitano. Canale5 alle 21.30 trasmetterà la serie "Endless Love". Su RaiDue alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di "L'altra Italia", condotto da Antonino Monteleone. Talk di approfondimento giornalistico e investigativo sugli eventi più significativi della settimana, dall'attualità sociale e politica, fino ai grandi scenari economici e internazionali. RaiTre alle 21.20 proporrà "Donne sull'orlo di una crisi di nervi".

