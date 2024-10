Ctp, a Taranto si insedia il nuovo CDA (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoCtp, parte il nuovo corso. Angelo Brisci e Carmen Galluzzo Motolese hanno accettato l’incarico di far parte del consiglio di amministrazione ricevuto, lo scorso 1 ottobre, dall’assemblea dei soci dell’azienda. Brisci, ispettore portuale e dipendente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (Adsp) e Galluzzo, insegnante in pensione e presidente del comitato “Club per l’Unesco Taranto”, hanno firmato la loro accettazione davanti al presidente, il riconfermato avvocato Francesco Tacente e al direttore di Ctp Taranto, dottor Giuseppe Murgolo. La neoconsigliera Galluzzo, inoltre, in assoluto rispetto della legge che non prevede alcuna indennità per le persone in quiescenza che fanno parte di cda, non percepirà alcun compenso per ricoprire questo ruolo. Tarantinitime.it - Ctp, a Taranto si insedia il nuovo CDA Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoCtp, parte ilcorso. Angelo Brisci e Carmen Galluzzo Motolese hanno accettato l’incarico di far parte del consiglio di amministrazione ricevuto, lo scorso 1 ottobre, dall’assemblea dei soci dell’azienda. Brisci, ispettore portuale e dipendente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (Adsp) e Galluzzo, insegnante in pensione e presidente del comitato “Club per l’Unesco”, hanno firmato la loro accettazione davanti al presidente, il riconfermato avvocato Francesco Tacente e al direttore di Ctp, dottor Giuseppe Murgolo. La neoconsigliera Galluzzo, inoltre, in assoluto rispetto della legge che non prevede alcuna indennità per le persone in quiescenza che fanno parte di cda, non percepirà alcun compenso per ricoprire questo ruolo.

