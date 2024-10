Come è nato l’impero Trump, la storia del The Grand Hyatt Hotel nel film “The Apprentice” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedì 18 ottobre esce "The Apprentice - Alle origini di Trump": tra le location del film con Sebastian Stan e Jeremy Strong troviamo il Grand Hyatt Hotel, prima Grande operazione finanziaria di Donald Trump, che acquistò lo storico Commodore Hotel facendo costruire sulle sue ceneri uno dei primi alberghi di lusso di New York. Fanpage.it - Come è nato l’impero Trump, la storia del The Grand Hyatt Hotel nel film “The Apprentice” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedì 18 ottobre esce "The Apprentice - Alle origini di": tra le location delcon Sebastian Stan e Jeremy Strong troviamo il, primae operazione finanziaria di Donald, che acquistò lo storico Commodorefacendo costruire sulle sue ceneri uno dei primi alberghi di lusso di New York.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La grande incertezza. La possibile strategia di Trump per l’Ucraina secondo il gen. Jean - Si incomincia sommessamente a parlare di un compromesso in cui la “pace” venga comprata cedendo territori a Mosca. I suoi appelli alla “vittoria” consistente nel recupero di tutti i territori – anche di quelli perduti nel 2014 – sono sempre meno credibili e comportano un aumento insostenibile delle perdite militari, come avvenuto nella fallita controffensiva del 2023. (Formiche.net)

L’allarme di Trump : “Grandi minacce alla mia vita da parte di…” - In effetti l’uomo fermato per il primo attentato a Trump sarebbe un pachistano che avrebbe contatti con l’Iran. Dopo i due attentati falliti il tycoon ha scritto su Truth di temere per la sua vita: “Grandi minacce alla mia vita da parte dell’Iran. Come riferito da Trump i funzionari dell’intelligence lo hanno informato che dietro le minacce e gli attacchi contro di lui ci sarebbe l’Iran, ... (Dayitalianews.com)

Trump - da Iran grandi minacce alla mia vita - Sono circondato da più uomini, fucili e armi di quanto abbia mai visto prima", ha aggiunto. "L'Iran rappresenta una grande minaccia per la mia vita. Donald Trump ha parlato di "grandi minacce" alla sua vita da parte dell'Iran, in seguito alle dichiarazioni del suo team che denunciavano minacce "reali e specifiche" da parte di Teheran avanzate dai servizi segreti americani. (Quotidiano.net)