C’è un autostrada italiana che Google Maps continua a dire che è chiusa: le follie dell’algoritmo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per diverse ore Google Maps ha segnalato la chiusura dell'autostrada del Brennero. Gli automobilisti sono stati invitati a uscire prima. L'algoritmo però aveva sbagliato tutto: l'autostrada non è mai stata chiusa. Un problema simile era già stato registrato a maggio. Fanpage.it - C’è un autostrada italiana che Google Maps continua a dire che è chiusa: le follie dell’algoritmo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per diverse oreha segnalato la chiusura dell'del Brennero. Gli automobilisti sono stati invitati a uscire prima. L'algoritmo però aveva sbagliato tutto: l'non è mai stata. Un problema simile era già stato registrato a maggio.

