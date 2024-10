Anteprima24.it - Calvi, decade il consigliere Parziale tra accuse e veleni: nessun voto contrario

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’avevamo anticipato, ora è ufficiale. Vincenzodalla carica lacomunale di opposizione a. Nella seduta di consiglio comunale di oggi i presenti si sono espressi all’unanimità in favore dellanza, compresi i componenti dell’opposizione consiliare., lo stessoVincenzoinsieme al suo collega di gruppo Prisco Liccardi, si sono allontanati dall’aula al momento del, disertando di fatto l’appello. La decisione è scaturita per le reiterate assenze dialle convocazioni dei consigli comunali, per la precisione tre assenze consecutive, senza giustificato motivo.