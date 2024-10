Calciomercato Milan, Noah Okafor verso l’addio? Zlatan Ibrahimovic spara alto! La valutazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Calciomercato Milan, l’attaccante svizzero Noah Okafor rischia la cessione: e intanto Zlatan Ibrahimovic spara alto per il prezzo. La cifra Non solo Samuel Chukwueze, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche lo svizzero Noah Okafor rischia di essere ceduto, già anche nella finestra invernale del Calciomercato. Ecco che allora Zlatan Ibrahimovic avrebbe fissato il prezzo per lasciar partire l’attaccante ex Salisburgo: almeno 20 milioni di euro. Sì perché le qualità del giocatore sono indiscutibili e quando è in fiducia, Okafor riesce sempre a dare la scossa al Milan anche da subentrato. Ecco che, però, in questo avvio di campionato lo svizzero sembra davvero ai margini del progetto guidato da Paulo Fonseca ed è proprio per questo motivo che la dirigenza del club di via Aldo Rossi – in caso di offerte – può aprire alla cessione del classe 2000. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Noah Okafor verso l’addio? Zlatan Ibrahimovic spara alto! La valutazione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), l’attaccante svizzerorischia la cessione: e intantoalto per il prezzo. La cifra Non solo Samuel Chukwueze, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche lo svizzerorischia di essere ceduto, già anche nella finestra invernale del. Ecco che alloraavrebbe fissato il prezzo per lasciar partire l’attaccante ex Salisburgo: almeno 20 milioni di euro. Sì perché le qualità del giocatore sono indiscutibili e quando è in fiducia,riesce sempre a dare la scossa alanche da subentrato. Ecco che, però, in questo avvio di campionato lo svizzero sembra davvero ai margini del progetto guidato da Paulo Fonseca ed è proprio per questo motivo che la dirigenza del club di via Aldo Rossi – in caso di offerte – può aprire alla cessione del classe 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Milan-Udinese - occasione da titolare per Noah Okafor? Le ultime - Paulo Fonseca lancia Noah Okafor dal primo minuto contro l’Udinese: bocciatura per Tammy Abraham? View this post on Instagram A post shared by Noah Okafor (@noah. L’allenatore del Milan Paulo Fonseca sembrerebbe essere orientato a concedere un’occasione nell’undici di partenza all’attaccante svizzero nell’incontro in programma sabato 19 ottobre alle 18. (Dailymilan.it)

Verso Udinese-Milan - da Noah Okafor a Strahinja Pavlovic : Fonseca prepara la rivoluzione - it (@dailymilan. Il tecnico portoghese è uscito molto deluso e arrabbiato dopo la sconfitta maturata sul campo della Fiorentina, che ha visto i rossoneri sbagliare ben due calci di rigore. Oltre al serbo, in difesa, Fonseca potrebbe affidarsi a Noah Okafor in attacco, al posto di Tammy Abraham e con Alvaro Morata sempre nel ruolo di trequartista. (Dailymilan.it)

Milan - non solo Alvaro Morata : si ferma anche Noah Okafor. Le condizioni - Ecco le condizioni Il Milan perde Alvaro Morata e Noah Okafor in un colpo solo. Milan, non solo Alvaro Morata: anche Okafor ai box. Le condizioni dello svizzero, però, non preoccupano in casa Milan, visto che si tratta solamente di un affaticamento. Si erano, così, aperte diverse chance di vedere lo svizzero magari al fianco di Tammy Abraham, per replicare l’attacco a due del derby. (Dailymilan.it)