Attacco Usa contro gli Houthi nello Yemen usati bombardieri B-2

Nuovi raid in Libano. In un Attacco è stato ucciso un comandante di Hezbollah. Intanto le forze armate americane hanno colpito i siti di stoccaggio di armi degli Houthi nelle zone dello Yemen. Servizio di Marco Burini

Yemen - attacco degli Stati Uniti contro depositi di armi degli Houthi : usati bombardieri B-2 - com/6YjQRVFvSD — U. Gli Stati Uniti non usavano i B-2 in una missione di combattimento dal 2017 «Questa è stata una dimostrazione della capacità degli Stati Uniti di prendere di mira strutture che i nostri nemici cercano di tenere fuori portata, non importa quanto profondamente sepolte o fortificate», ha detto in una nota il segretario alla Difesa Lloyd Austin. (Lettera43.it)

Attacco Usa contro Houthi in Yemen - usati bombardieri B-2 - Lo ha annunciato il Centcom in una nota, specificando che l'utilizzo di questo tipo di aerei "dimostra le capacità di attacco globale degli Stati Uniti nei confronti di tali obiettivi quando necessario, in qualsiasi momento, ovunque". "Le forze del Centro Centrale di Comando (Centcom) hanno condotto multipli e precisi attacchi aerei su numerosi depositi di armi degli Houthi nelle aree da loro ... (Quotidiano.net)

