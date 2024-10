Armi e stampa, Israele resta isolato. Ma Tel Aviv attacca ancora Unifil (Di giovedì 17 ottobre 2024) ancora un attacco dell’esercito israeliano alla missione Unifil. Un tank ha colpito una postazione nel Sud del Libano, vicino a Kafer Kala, dov’è di stanza il contingente spagnolo. "Un carro armato Merkava dell’Idf ha sparato alla torre di guardia. Due telecamere sono state distrutte e la torre è stata danneggiata”, riferisce Unifil denunciando anche in questo caso, come negli attacchi precedenti, “fuoco diretto e apparentemente deliberato su una nostra posizione”. E da Tel Aviv non arrivano aperture. “Israele – ha detto il ministro degli Esteri Israel Katz – attribuisce grande importanza alle attività di Unifil il ‘giorno dopo’ la guerra contro Hezbollah”. Nel frattempo si va avanti, dice, ricordando che “è Hezbollah a usare il personale Unifil come scudi umani”. Tempi duri per i responsabili israeliani alle relazioni estere. Quotidiano.net - Armi e stampa, Israele resta isolato. Ma Tel Aviv attacca ancora Unifil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024)un attacco dell’esercito israeliano alla missione. Un tank ha colpito una postazione nel Sud del Libano, vicino a Kafer Kala, dov’è di stanza il contingente spagnolo. "Un carro armato Merkava dell’Idf ha sparato alla torre di guardia. Due telecamere sono state distrutte e la torre è stata danneggiata”, riferiscedenunciando anche in questo caso, come negli attacchi precedenti, “fuoco diretto e apparentemente deliberato su una nostra posizione”. E da Telnon arrivano aperture. “– ha detto il ministro degli Esteri Israel Katz – attribuisce grande importanza alle attività diil ‘giorno dopo’ la guerra contro Hezbollah”. Nel frattempo si va avanti, dice, ricordando che “è Hezbollah a usare il personalecome scudi umani”. Tempi duri per i responsabili israeliani alle relazioni estere.

