Anziani morti in ospedale Sospetti su un farmaco potenzialmente letale | Dicano cosa è accaduto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) FERRARA C’è da attendere ancora un po’ prima di delineare l’inchiesta che ruota attorno alla morte di due, a settembre scorso, che erano ricoverati all’Mazzolani-Vandini. Un’anziana di 90 anni e un uomo di 82 anni. Martedì sui loro corpi, che si trovano ancora sotto sequestro giudiziario, sono state eseguite le autopsia e i prelievi per eseguire gli esami tossicologici. Approfondimento importantissimo in questo caso specifico, perché da questo riscontro può arrivare la conferma o meno della presenza delpresunto ’incriminato’ che avrebbe ucciso i due, e così verrà confermata l’ipotesi accusatoria della procura di Ferrara. Al momento isi sono cincentrati su un infermiere di 44 anni, da alcuni in servizio nell’argentano. L’uomo, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario.