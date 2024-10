Andrea Delogu, riceve un mazzo di fiori anonimo: “Mi ha agitata”. Il gesto inquietante (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Andrea Delogu non ci sta. La conduttrice radiofonica ha ricevuto un regalo in forma anonima al suo indirizzo di casa e ha condiviso pubblicamente il suo dissenso a riguardo. “So che pensate di essere romantici, ma non lo siete”, scrive la Delogu a corredo dello scatto pubblicato sui social che mostra il mazzo di fiori ricevuto da un misterioso corteggiatore. “Io lo so che pensate di essere romantici mandando dei fiori a casa alla gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po’ misteriosi. Non lo siete”. Si sfoga così la conduttrice in una storia pubblicata sui social. Poi continua: “So che c’è dietro un intento carino ma credetemi, è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta – puntualizza -. Se dovevo conoscerti ti saresti firmato, se non ho capito chi sei allora non abbiamo questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –non ci sta. La conduttrice radiofonica ha ricevuto un regalo in forma anonima al suo indirizzo di casa e ha condiviso pubblicamente il suo dissenso a riguardo. “So che pensate di essere romantici, ma non lo siete”, scrive laa corredo dello scatto pubblicato sui social che mostra ildiricevuto da un misterioso corteggiatore. “Io lo so che pensate di essere romantici mandando deia casa alla gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po’ misteriosi. Non lo siete”. Si sfoga così la conduttrice in una storia pubblicata sui social. Poi continua: “So che c’è dietro un intento carino ma credetemi, è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta – puntualizza -. Se dovevo conoscerti ti saresti firmato, se non ho capito chi sei allora non abbiamo questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo”.

