Gaeta.it - Ancona: bando per 10 collaboratori tecnici in arrivo nel 2024

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Comune diha avviato un'importante selezione per l'assunzione di 10, destinati ad operare nel settore impianti e interventi elettrici. Questa offerta di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, offre un'opportunità per coloro che posseggono i requisiti richiesti e desiderano contribuire al miglioramento dei servizi pubblici. Di seguito, tutte le informazioni dettagliate riguardanti la selezione, dai requisiti alla modalità di iscrizione. I posti a concorso Il concorso prevede l'assunzione di 10 candidati a tempo pieno e indeterminato, con ruoli da coprire in diverse aree operative.