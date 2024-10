Allerta meteo per temporali in alcune zone della Campania (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una Allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi che caratterizzeranno l’intera giornata di domani, venerdì 18 ottobre. L’avviso entra in vigore alla mezzanotte e resta in vigore fino alle 23.59 di domani. L’Allerta riguarda le seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). La Protezione civile campana ricorda “che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a rapidi cambi del quadro meteo e ad improvvisi temporali anche di forte portata a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere anche accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione CivileRegione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato unadi colore Giallo perimprovvisi e intensi che caratterizzeranno l’intera giornata di domani, venerdì 18 ottobre. L’avviso entra in vigore alla mezzanotte e resta in vigore fino alle 23.59 di domani. L’riguarda le seguenti: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). La Protezione civile campana ricorda “che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a rapidi cambi del quadroe ad improvvisianche di forte portata a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere anche accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento.

