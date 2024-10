Allarme bomba in una scuola di Latina: evacuati gli studenti e artificieri sul posto (Di giovedì 17 ottobre 2024) I carabinieri con gli artificieri e i cinofili hanno bonificato una scuola di Latina, dove stamattina è scattato un Allarme bomba ed è stata evacuata. Nessuna presenza di ordigni esplosivi. Fanpage.it - Allarme bomba in una scuola di Latina: evacuati gli studenti e artificieri sul posto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) I carabinieri con glie i cinofili hanno bonificato unadi, dove stamattina è scattato uned è stata evacuata. Nessuna presenza di ordigni esplosivi.

Latina - falso allarme bomba in una scuola : intervengono i carabinieri - Immediato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Latina e della Sezione Radiomobile della Compagnia che, esperiti accertamenti preliminari, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, per poi procedere all’ispezione di tutti gli ambienti, interni ed esterni, congiuntamente ai Carabinieri della Squadra Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando ... (Ilfaroonline.it)

Allarme bomba in un liceo pontino : arrivano le forze dell’ordine - La situazione si è risolta positivamente e, nonostante l’iniziale preoccupazione, nessun ordigno è stato rinvenuto, consentendo la ripresa delle attività scolastiche in totale sicurezza. Mobilitazione delle Forze dell’Ordine Nella mattinata di oggi, un presunto allarme bomba ha scosso l’istituto Galilei-Sani di Latina, innescando un’immediata mobilitazione da parte delle forze ... (Dayitalianews.com)

Evacuato il Consolato Ucraino a Napoli per minacce di attentato e allarme bomba : arrivano gli artificieri - Falso allarme bomba al Consolato Ucraino del Centro Direzionale di Napoli. Edificio sgomberato temporaneamente.Continua a leggere . (Fanpage.it)