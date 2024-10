Xbox Series X|S, le nuove console di Microsoft sono disponibili in Italia, scopriamo prezzi e dettagli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Microsoft ha annunciato la disponibilità di tre nuove console Xbox Series XS anche in Italia, consentendo in questo modo agli utenti di poter acquistare la console perfetta per le proprie esigenze. Dopo aver visto con un articolo dedicato le differenze hardware che caratterizzano i nuovi modelli di Xbox Series X, scopriamo qui di seguito le tre console immesse sul mercato dal colosso americano proprio in queste ore: Xbox Series S – 1TB (White) (349,99€) con un 1 TB di spazio di archiviazione è disponibile in Robot White. Con il doppio dello spazio di archiviazione, è possibile salvare ancora più contenuti relativi ai giochi preferiti. Xbox Series X – 1TB Digital Edition (499,99€) dotata di 1 TB di spazio di archiviazione, è completamente digitale ed è presente per la prima volta in Robot White. Game-experience.it - Xbox Series X|S, le nuove console di Microsoft sono disponibili in Italia, scopriamo prezzi e dettagli Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha annunciato latà di treXS anche in, consentendo in questo modo agli utenti di poter acquistare laperfetta per le proprie esigenze. Dopo aver visto con un articolo dedicato le differenze hardware che caratterizzano i nuovi modelli diX,qui di seguito le treimmesse sul mercato dal colosso americano proprio in queste ore:S – 1TB (White) (349,99€) con un 1 TB di spazio di archiviazione è disponibile in Robot White. Con il doppio dello spazio di archiviazione, è possibile salvare ancora più contenuti relativi ai giochi preferiti.X – 1TB Digital Edition (499,99€) dotata di 1 TB di spazio di archiviazione, è completamente digitale ed è presente per la prima volta in Robot White.

