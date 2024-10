WTA Ningbo 2024, risultati 16 ottobre: Paula Badosa approda ai quarti, esordio vincente per Karolina Muchova (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si completa il primo turno e scattano gli ottavi di finale ai Ningbo Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: non ci sono più azzurre nel tabellone di singolare femminile, che domani si allineerà ai quarti. Negli ultimi due match del primo turno la cinese Yue Yuan vince la prosecuzione della sfida contro la qualificata australiana Ajla Tomljanovi?: l’incontro ieri era stato sospeso per pioggia sul punteggio di 6-4 per l’asiatica, che oggi vince anche il secondo set per 6-2. Si gioca interamente quest’oggi, invece, la sfida in cui la ceca Karolína Muchová elimina la qualificata australiana Olivia Gadecki con lo score di 6-3 7-5. Oasport.it - WTA Ningbo 2024, risultati 16 ottobre: Paula Badosa approda ai quarti, esordio vincente per Karolina Muchova Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si completa il primo turno e scattano gli ottavi di finale aiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: non ci sono più azzurre nel tabellone di singolare femminile, che domani si allineerà ai. Negli ultimi due match del primo turno la cinese Yue Yuan vince la prosecuzione della sfida contro la qualificata australiana Ajla Tomljanovi?: l’incontro ieri era stato sospeso per pioggia sul punteggio di 6-4 per l’asiatica, che oggi vince anche il secondo set per 6-2. Si gioca interamente quest’oggi, invece, la sfida in cui la ceca Karolína Muchová elimina la qualificata australiana Olivia Gadecki con lo score di 6-3 7-5.

