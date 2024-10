Una giornata in Cittadella contro la tratta di esseri umani (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si celebra venerdì 18 ottobre la 18a edizione della giornata Europea contro la tratta di esseri umani, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e la cittadinanza su questo fenomeno mondiale.Nell’ambito di due progettualità parallele e complementari, “Oltre la Strada” e Parmatoday.it - Una giornata in Cittadella contro la tratta di esseri umani Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si celebra venerdì 18 ottobre la 18a edizione dellaEuropealadi, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e la cittadinanza su questo fenomeno mondiale.Nell’ambito di due progettualità parallele e complementari, “Oltre la Strada” e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro shock tra Pamela Petrarolo e l’ex vippona del Grande Fratello : la verità esce ora - di chi si tratta - Pamela Petrarolo ricorda la lite furibonda con l'ex vippona del Grande Fratello. L'articolo Scontro shock tra Pamela Petrarolo e l’ex vippona del Grande Fratello: la verità esce ora, di chi si tratta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Scontro tra due auto e un mezzo pesante nel Lodigiano : una persone estratta dalle lamiere - Incidente stradale nel Lodigiano: due automobili si sono scontrate con un furgone. I vigili del fuoco hanno estratto una persona dalle lamiere. Si indaga sulla dinamica.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nigeria boicotta la partita contro la Libia dopo essere rimasta bloccata in aeroporto per oltre 12 ore : “Trattamento disumano” – Foto - Ancora una volta chiedo al Caf, al governo nigeriano e alle autorità competenti di agire rapidamente e garantire un ritorno sicuro”. Anche se decidono di permetterlo”. L’ex Napoli ha poi aggiunto: “I miei fratelli e i miei allenatori devono tornare a casa sani e salvi, non siamo delinquenti o prigionieri. (Ilfattoquotidiano.it)