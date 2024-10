Ubriaco e drogato si ripresenta a casa dei genitori nonostante un divieto di avvicinamento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) San Vittore Olona (Milano), 16 ottobre 2024 - Ubriaco e drogato si ripresenta a casa dei genitori nonostante un divieto di avvicinamento. Nei guai, ancora una volta, è finito un 47enne di zona ben noto alle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri di Cerro Maggiore che sono intervenuti su segnalazione. L'uomo, classe 1977, con problemi di dipendenze e senza fissa dimora, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Busto Arsizio. L'uomo aveva ripetuto il copione già lo scorso 8 ottobre, finendo ancora dietro le sbarre. Anche a settembre era stato fermato e portato nella Caserma di via Guerciotti. Ilgiorno.it - Ubriaco e drogato si ripresenta a casa dei genitori nonostante un divieto di avvicinamento Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) San Vittore Olona (Milano), 16 ottobre 2024 -sideiundi. Nei guai, ancora una volta, è finito un 47enne di zona ben noto alle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri di Cerro Maggiore che sono intervenuti su segnalazione. L'uomo, classe 1977, con problemi di dipendenze e senza fissa dimora, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Busto Arsizio. L'uomo aveva ripetuto il copione già lo scorso 8 ottobre, finendo ancora dietro le sbarre. Anche a settembre era stato fermato e portato nella Caserma di via Guerciotti.

