Trieste nel 2025: la città premiata tra le dieci mete più trendy a livello globale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Trieste, con il suo fascino storico e culturale, è stata recentemente selezionata da Booking.com come una delle dieci destinazioni più di tendenza per il 2025. Questo riconoscimento evidenzia non solo l’unicità della città, ma anche il lavoro collettivo di enti pubblici e privati nel rafforzare l’attrattività della zona, non solo per Trieste, ma per l’intera regione Friuli Venezia Giulia . Il governatore Massimiliano Fedriga spiega come questo successo sia il risultato di una strategia ben pianificata, che punta alla promozione del brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” in un contesto nazionale e internazionale. Un lavoro di squadra per valorizzare il territorio Il governatore Fedriga ha sottolineato l’importanza di un approccio collaborativo che ha visto coinvolti diversi attori, dai soggetti pubblici a quelli privati. Gaeta.it - Trieste nel 2025: la città premiata tra le dieci mete più trendy a livello globale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, con il suo fascino storico e culturale, è stata recentemente selezionata da Booking.com come una delledestinazioni più di tendenza per il. Questo riconoscimento evidenzia non solo l’unicità della, ma anche il lavoro collettivo di enti pubblici e privati nel rafforzare l’attrattività della zona, non solo per, ma per l’intera regione Friuli Venezia Giulia . Il governatore Massimiliano Fedriga spiega come questo successo sia il risultato di una strategia ben pianificata, che punta alla promozione del brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” in un contesto nazionale e internazionale. Un lavoro di squadra per valorizzare il territorio Il governatore Fedriga ha sottolineato l’importanza di un approccio collaborativo che ha visto coinvolti diversi attori, dai soggetti pubblici a quelli privati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trieste si afferma tra le dieci destinazioni di viaggio più trend per il 2025 secondo Booking.com - L’attrattiva di Trieste è amplificata dalla sua posizione geografica che abbraccia una costa pittoresca, affiancata da rocce carsiche. Le coppie e le famiglie seguono a ruota, a dimostrazione della versatilità della città come meta per diversi tipi di viaggiatori. Questa lista evidenzia le potenzialità di Trieste nel contesto globale del turismo, sottolineando la sua unicità e attirando ... (Gaeta.it)

Trasporti nel caos. Dieci autisti in arrivo entro la fine dell’anno : "Gli altri 43 nel 2025" - Se ne vanno gli autisti assunti dopo il 2012, con i contratti peggiori, ma stanno lasciando anche i veterani, persone con più di 20 anni di guida alle spalle – commenta Maurizio Denitto, leader della Fit Cisl modenese –. Nel corso del 2023, però – come spiegato – il fenomeno delle uscite, spesso per il rientro nei territori di origine di autisti provenienti da regioni del centro e del sud, ha ... (Ilrestodelcarlino.it)

Tennis - Hurkacz : “Otto medici su dieci mi hanno detto di tornare nel 2025” - “Mi hanno augurato pronta guarigione”. Inevitabile il forfait all’Olimpiade di Parigi 2024, ma ‘Hubi’ ha spiegato nel dettaglio la sua situazione a Eurosport con i problemi al menisco. L’obiettivo è essere pronto per i tornei in America, eppure le previsioni mediche non erano così ottimistiche. “Sappiamo che servono diversi mesi dopo un’operazione, ma volevamo darci una chance per i Giochi – ... (Sportface.it)