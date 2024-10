Terni, lunghe code all’incrocio strategico: “Problema irrisolto da anni. Le proposte per modificare il funzionamento del semaforo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una petizione sottoscritta da un nutrito gruppo di dipendenti di Acciai Speciali Terni con la finalità di modificare il funzionamento dell’impianto semaforico all’altezza dell’incrocio tra viale Brin, viale Centurini e via Breda. Le proposte sono state recapitate all’amministrazione comunale Ternitoday.it - Terni, lunghe code all’incrocio strategico: “Problema irrisolto da anni. Le proposte per modificare il funzionamento del semaforo” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una petizione sottoscritta da un nutrito gruppo di dipendenti di Acciai Specialicon la finalità diildell’impianto semaforico all’altezza dell’incrocio tra viale Brin, viale Centurini e via Breda. Lesono state recapitate all’amministrazione comunale

Terni - il portale dedicato alla città : “Mandate le vostre proposte per promuovere attività ed iniziative” - Una nuova presentazione per il sito Vivi Terni ed i canali social. La sala della biblioteca comunale ha infatti ospitato l’iniziativa che si è svolta ieri, lunedì 14 ottobre, alla presenza di una rappresentanza dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Stefano Bandecchi e di numerosi... (Ternitoday.it)

Terni - le proposte di Intercultura per trascorrere un periodo di studio all’estero : oltre mille borse di studio e sessanta destinazioni - Quasi duemila posti a disposizione, oltre mille borse di studio e sessanta diverse destinazioni in tutto il mondo. Sono alcuni dei numeri che contraddistinguono la proposta di Intercultura per gli studenti delle scuole superiori, interessati a trascorrere un periodo di studio all’esterno, nel... (Ternitoday.it)