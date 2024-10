Bergamonews.it - “Stop bombing Gaza”, multa da 430 euro per l’apicoltore che ha esposto lo striscione

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continua a far discutere il caso di Marco Borella,comasco che è statoto per averlo” al suo banco al mercato di Desio in Brianza. Il suo gesto contro la guerra non è passato inosservato: qualcuno non deve aver gradito questa presa di posizione e ha chiamato i carabinieri che gli hanno chiesto di toglierlo. Al rifiuto delgli è stata impartita unadi 430per “propaganda politica non autorizzata”. Borella ha deciso di lasciare loal suo posto e prendere la. “Si tratta di unolegittimo, finalizzato a veicolare – ha detto anche tramite social Marco Borella – un messaggio non di odio, ma l’invocazione per una pace immediata e una ‘giustizia giusta”. https://www.bergamonews.it/wp-content/uploads/2024/10/