Lettera43.it - Stellantis, non c’è pace per i lavoratori: attività sospese in altri tre stabilimenti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non solo Mirafiori.ha comunicato la sospensione delleproduttive intrein Italia. Si tratta di quello di Pomigliano D’Arco, di quello di Termoli e di quello di Pratola Serra, rispettivamente nelle province di Napoli, Campobasso e Avellino. La società guidata da Carlos Tavares lo ha comunicato alle organizzazioni sindacali con una nota in cui si spiega che «queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse». LEGGI ANCHE: Il terrore dei rettori per i sacrifici, la rivoluzione di Elkann ae altre pillole L’ad diCarlos Tavares (Imagoeconomica). Le parole di Tavares sui licenziamenti La notizia è arrivata un paio di giorni dopo le dichiarazioni rilasciati da Tavares su possibili nuovi licenziamenti.