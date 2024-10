Sebastian Stan | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024): 10chenon saiè famoso per aver interpretato Soldato d’Inverno, ed è stato uno di quelli che, grazie al Marvel Universe, sono stati capaci di far parlare di sé. Ma la sua carriera va ben oltre Captain America: non solo ha recitato in telefilm di successo come Gossip Girl e Once Upon a Time – C’era una volta, ma anche in alcuni film particolarmente interessanti degli ultimi anni. Si è così sempre più imposto come uno dei nuovi fenomeni di Hollywood. Cosa non sapete su? Ecco dieci curiosità su di lui. I film e le serie TV in cui ha recitato1. Ha recitato in celebri film.