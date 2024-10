Rianimazione cardiopolmonare, Mulè “Passi avanti nella prevenzione” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto Passi da gigante nella cultura della prevenzione, con la diffusione dei defibrillatori e la formazione sulle manovre di primo soccorso. Tanto è stato fatto ma tanto resta ancora da fare, il dato confortante è che sono state salvate migliaia di vite umane”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, intervenendo in videocollegamento all’incontro a Montecitorio per la Giornata mondiale della Rianimazione cardiopolmonare. sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Rianimazione cardiopolmonare, Mulè “Passi avanti nella prevenzione” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fattoda gigantecultura della, con la diffusione dei defibrillatori e la formazione sulle manovre di primo soccorso. Tanto è stato fatto ma tanto resta ancora da fare, il dato confortante è che sono state salvate migliaia di vite umane”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio, intervenendo in videocollegamento all’incontro a Montecitorio per la Giornata mondiale della. sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati) Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Simeone : «Conte mi ricorda mio padre perché perché ha passione per il calcio ed il gioco nella testa» - Questo lo rende un leader oltre che un grande calciatore. Questa cosa è bella e interessante, per noi calciatori è bello cambiare perché così sfruttiamo tutte le idee del mister». Per fare un gol devi osare, non è facile, devi fare qualcosa che nessuno si aspetta e che fa la differenza». Il lavoro con Conte? «La cosa più importante del motto “Amma fatica'” è entrare nella mentalità del mister: ... (Ilnapolista.it)

Simeone : “Conte come papà Diego - passione per il calcio e gioco nella testa! Con lui si fatica davvero. Vogliamo dimostrare che il Napoli sta crescendo” - 30 e so bene che in quel campo non è facile giocare contro una squadra che sta bene. Una persona da ringraziare per la mia carriera? Ce ne sarebbero tante, mi sostengono ancora. Iniziare bene è stata la chiave del momento che stiamo attraversando. Questa cosa è bella e interessante, per noi calciatori è bello cambiare perché così sfruttiamo tutte le idee del mister”. (Napolipiu.com)

Sbarra - 'nella manovra primi passi in avanti innegabili' - Sulla manovra "aspettiamo ovviamente di leggere il testo integrale, ma se gli interventi anticipati fossero confermati, i passi in avanti sarebbero innegabili, anche alla luce dei vincoli imposti dal patto di stabilità europeo". . "Guardando a quanto anticipato ieri dal Consiglio dei ministri, molti contenuti della prossima manovra economica recepirebbero proposte avanzate dalla Cisl già da ... (Quotidiano.net)