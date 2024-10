Rc auto, la stangata è assicurata. Prezzi in aumento dell’8 per cento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Assicurare un’auto a Cesena quest’anno costa mediamente 386,5 euro, il 7,8% in più rispetto ai 358,7 spesi nel 2023. Lo dicono i dati rilevati da uno studio di Segugio.it, che certificano l’ennesima impennata dei costi coi quali gli automobilisti sono costretti a fare i conti e che rafforzano una tendenza ormai in voga da anni, arrivata in rapidissima successione dopo il temporaneo rallentamento registrato durante la pandemia quando però, serve ricordarlo, per lunghi mesi ci furono pochissime deroghe al divieto di mettersi alla guida. Volendo provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, il dato cesenate è comunque decisamente inferiore sia a quello medio emiliano romagnolo sia a quello nazionale, con punte che (nel Lazio, +14,8%) hanno superato i 520 euro. Ilrestodelcarlino.it - Rc auto, la stangata è assicurata. Prezzi in aumento dell’8 per cento Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Assicurare un’a Cesena quest’anno costa mediamente 386,5 euro, il 7,8% in più rispetto ai 358,7 spesi nel 2023. Lo dicono i dati rilevati da uno studio di Segugio.it, che certificano l’ennesima impennata dei costi coi quali glimobilisti sono costretti a fare i conti e che rafforzano una tendenza ormai in voga da anni, arrivata in rapidissima successione dopo il temporaneo rallentamento registrato durante la pandemia quando però, serve ricordarlo, per lunghi mesi ci furono pochissime deroghe al divieto di mettersi alla guida. Volendo provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, il dato cesenate è comunque decisamente inferiore sia a quello medio emiliano romagnolo sia a quello nazionale, con punte che (nel Lazio, +14,8%) hanno superato i 520 euro.

