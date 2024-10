Problemi al check-in online, l’associazioni Codici in soccorso dei passeggeri Ryanair (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Negli ultimi mesi un numero crescente di viaggiatori si è rivolto all’associazione Codici per lamentare il malfunzionamento del check-in online di Ryanair. Problemi di accesso al sito internet e all’app, perdita di informazioni, procedure interrotte: queste le situazioni segnalate dai passeggeri, costretti ad effettuare la procedura in aeroporto, pagando per un servizio invece gratuito online. “L’associazione Codici – si legge in una nota stampa – ha inviato una diffida alla compagnia per mettere fine ad un comportamento ritenuto scorretto, richiedendo al tempo stesso il risarcimento ed il rimborso dei viaggiatori”. “Dalle segnalazioni che stiamo raccogliendo – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, al momento di effettuare il check-in online vengono riscontrati una serie di Problemi tecnici che, di fatto, impediscono di utilizzare il servizio. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Negli ultimi mesi un numero crescente di viaggiatori si è rivolto all’associazioneper lamentare il malfunzionamento del-indidi accesso al sito internet e all’app, perdita di informazioni, procedure interrotte: queste le situazioni segnalate dai, costretti ad effettuare la procedura in aeroporto, pagando per un servizio invece gratuito. “L’associazione– si legge in una nota stampa – ha inviato una diffida alla compagnia per mettere fine ad un comportamento ritenuto scorretto, richiedendo al tempo stesso il risarcimento ed il rimborso dei viaggiatori”. “Dalle segnalazioni che stiamo raccogliendo – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di–, al momento di effettuare il-invengono riscontrati una serie ditecnici che, di fatto, impediscono di utilizzare il servizio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIAGGIATORI IN GUERRA: "NON FUNZIONA IL CHECK IN ON LINE DI RYANAIR" - Negli ultimi mesi un numero crescente di viaggiatori si è rivolto all’associazione Codici per lamentare il malfunzionamento del check-in online di Ryanair. Problemi di accesso al sito internet e all’a ... (certastampa.it)

Invalsi, 4 su 10 sono insufficienti. Si fatica in italiano e matematica, problemi maggiori alla maturità - “Competenze inadeguate” per il 33% degli studenti dopo gli esami di terza media. Risultati tra i migliori della Toscana, secondi dopo Siena ai test delle secondarie di primo grado ... (lanazione.it)

Il tribunale di Torino bacchetta Stellantis sugli airbag difettosi di due modelli: "Trovate i proprietari e fornite auto sostitutive" - Si tratta della Citroën C3 e della Ds3, secondo le associazioni di consumatori ce ne sono 190mila esemplari circolanti in Italia (di cui 127mila già richiamati per controlli) ... (torinotoday.it)