Pichetto, da Guzzetta proposte sul nucleare entro fine anno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Ho parlato con il professor Guzzetta due giorni fa. Mi ha detto che sta andando avanti. Mi presenterà entro fine anno il quadro di tutte le proposte che dovranno essere tradotte in un disegno di legge delega sul nucleare". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine della presentazione di Ecomondo alla Camera. Quotidiano.net - Pichetto, da Guzzetta proposte sul nucleare entro fine anno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Ho parlato con il professordue giorni fa. Mi ha detto che sta andando avanti. Mi presenteràil quadro di tutte leche dovressere tradotte in un disegno di legge delega sul". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, a margine della presentazione di Ecomondo alla Camera.

