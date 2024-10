Perugia attraverso l’obiettivo analogico, scatti in bianco e nero di un giorno qualunque (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In un grigio giorno di metà settimana d’inizio ottobre, Perugia appare senza il consueto flusso di turisti. Il cielo, carico di nuvole, ricopre la città in una luce tenue. Tutto è silenzio. Una serie di fotografie, scattate con una macchina analogica, catturano la città, i suoi scorci, le vie e Perugiatoday.it - Perugia attraverso l’obiettivo analogico, scatti in bianco e nero di un giorno qualunque Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In un grigiodi metà settimana d’inizio ottobre,appare senza il consueto flusso di turisti. Il cielo, carico di nuvole, ricopre la città in una luce tenue. Tutto è silenzio. Una serie di fotografie, scattate con una macchina analogica, catturano la città, i suoi scorci, le vie e

Perugia sotto choc - rapinatori armati assaltano gioielleria in pieno giorno in centro storico - Hanno finto alla perfezione di essere due clienti interessati a valutare per acquisto un costoso orologio che era nella disponibilità della gioielleria Biagini in pieno centro a Perugia. Una serie di informazioni mirate per continuare a non destare sospetti. Ma dopo 5 minuti è scattato il blitz... (Perugiatoday.it)

“Giorno 246” - mostra di Maqced - Pennoni e Tosti a Perugia - In questo spazio asettico e isolato, che richiama l’ambiente da cui le opere hanno preso vita, la mostra diventa un viaggio attraverso la comprensione estetica del cambiamento. È un’esperienza che parla a coloro che cercano un senso profondo nel disordine e che trovano nella bellezza imperfetta una fonte di forza e verità. (Lopinionista.it)

“Fumavo 30-40 pezzi al giorno - ho spacciato a chiunque : ragazzini delle medie - pure a una ragazza incinta”. Il viaggio nell’abisso del crack di Perugia - Te la portano, manco la devi cercare”. Due spacciatori litigano, nessun conto in sospeso, solo “concorrenza sleale” durante la fila di consumatori che chiedono qualche grammo di crack. In Italia quasi la metà delle denunce legate ai reati per droga riguardano cocaina e crack. “Con poco ti fai e quando ti sta per passare butti giù con un po’ di alcol e fai passare il down”. (Ilfattoquotidiano.it)