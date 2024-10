Omicidio di Giulia Tramontano, Impagnatiello “capace di intendere e di volere”. Ora rischia l’ergastolo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La perizia psichiatrica sul killer di Giulia Tramontano è stata depositata: per gli specialisti, era nel pieno delle sue facoltà mentali. Cosa succede ora Le 37 coltellate che Alessandro Impagnatiello ha inferto a Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, le ha date mentre era nel pieno delle sue facoltà mentali, secondo lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca, che hanno eseguito la perizia disposta e depositata nel processo a carico dell’ex barman. Per l’Omicidio commesso il 27 maggio 2023, ora Impagnatiello rischia l’ergastolo. Impagnatiello capace di intendere e di volere: rischia l’ergastolo per l’Omicidio di Giulia Tramontano (cityrumors.it / ansafoto)Il corpo della 29enne, incinta di sette mesi del figlio Thiago concepito proprio con Impagnatiello, venne trovato solo dopo quattro giorni di ricerche. Cityrumors.it - Omicidio di Giulia Tramontano, Impagnatiello “capace di intendere e di volere”. Ora rischia l’ergastolo Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La perizia psichiatrica sul killer diè stata depositata: per gli specialisti, era nel pieno delle sue facoltà mentali. Cosa succede ora Le 37 coltellate che Alessandroha inferto a, incinta di 7 mesi, le ha date mentre era nel pieno delle sue facoltà mentali, secondo lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca, che hanno eseguito la perizia disposta e depositata nel processo a carico dell’ex barman. Per l’commesso il 27 maggio 2023, oradie diper l’di(cityrumors.it / ansafoto)Il corpo della 29enne, incinta di sette mesi del figlio Thiago concepito proprio con, venne trovato solo dopo quattro giorni di ricerche.

