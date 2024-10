Nuove funzionalità di Airbnb: co-hosting e aggiornamenti per un’esperienza personalizzata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Airbnb è in continua evoluzione e recentemente ha annunciato una serie di novità significative, tra cui la creazione di una rete di co-host e diversi aggiornamenti per migliorare l’esperienza degli utenti. Queste migliorie sono rivolte sia a chi ospita che a chi cerca una soluzione per i propri soggiorni, mirando a semplificare i processi di prenotazione e gestione degli alloggi. La rete di co-host: supporto per gli host di Airbnb Airbnb ha introdotto una rete di co-host che consente ai proprietari di trovare facilmente co-host esperti per gestire la loro proprietà. Questa nuova funzionalità è particolarmente utile per coloro che desiderano affittare il proprio alloggio ma non hanno il tempo o le competenze necessarie per gestire ogni aspetto della locazione. Gaeta.it - Nuove funzionalità di Airbnb: co-hosting e aggiornamenti per un’esperienza personalizzata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterè in continua evoluzione e recentemente ha annunciato una serie di novità significative, tra cui la creazione di una rete di co-host e diversiper migliorare l’esperienza degli utenti. Queste migliorie sono rivolte sia a chi ospita che a chi cerca una soluzione per i propri soggiorni, mirando a semplificare i processi di prenotazione e gestione degli alloggi. La rete di co-host: supporto per gli host diha introdotto una rete di co-host che consente ai proprietari di trovare facilmente co-host esperti per gestire la loro proprietà. Questa nuovaè particolarmente utile per coloro che desiderano affittare il proprio alloggio ma non hanno il tempo o le competenze necessarie per gestire ogni aspetto della locazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venom : The Last Dance - nuove foto e video dal set. Aggiornamenti su quando vedremo il nuovo trailer - Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Immaginiamo che un nuovo trailer uscirà in tempo per l’uscita di Venom: The Last Dance a ottobre. Venom: The Last Dance, nuove foto e video dal set. Non c’è nulla di troppo rivelatore nelle foto e nei video che proponiamo, poiché Eddie Brock di Tom Hardy viene semplicemente mostrato mentre vaga per le strade della ... (Cinefilos.it)