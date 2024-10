Netanyahu | zero razzi fermati da Unifil

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) 22.00 "Non abbiamo assolutamente nulla contro l'". Lo ha detto il premier di Israele,, in una intervista a Le Figaro. "E' vero che Hezbollah si nasconde spesso dietro postazioniper lanciare missili contro di noi" ribadisce, rammaricandosi che dal 2006 la risoluzione 1701 non sia stata implementata. La milizia libanese "ha scavato centinaia di tunnel e nascondigli dove abbiamo appena trovato armamenti russi di ultima generazione". "In quasi 20 anni, quanti missili di Hezbollah ha fermato l'!".