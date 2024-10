Napoli, infortunio Olivera con l’Uruguay: le condizioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le condizioni fisiche di Mathias Olivera, difensore del Napoli, dopo l’infortunio rimediato con l’Uruguay. Tutti i dettagli in merito Brutte notizie per il Napoli, che rischia di perdere per infortunio Mathias Olivera. Il difensore ha infatti chiesto il cambio al minuto 87 della partita tra Uruguay ed Ecuador, valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 e le sue condizioni Calcionews24.com - Napoli, infortunio Olivera con l’Uruguay: le condizioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lefisiche di Mathias, difensore del, dopo l’rimediato con. Tutti i dettagli in merito Brutte notizie per il, che rischia di perdere perMathias. Il difensore ha infatti chiesto il cambio al minuto 87 della partita tra Uruguay ed Ecuador, valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 e le sue

