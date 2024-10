MotoGP, Martin: “Mentalmente sono più forte, riesco a reggere la pressione” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jorge Martin ha parlato ai canali ufficiali della MotoGP in vista del GP d’Australia, facendo però anche un bilancio della stagione: “Forse nel 2023 ero veloce, ma quest’anno mi sento più forte perché sono migliorato in quasi tutti gli aspetti, a partire da quello mentale. Nella scorsa stagione ho fatto tanta fatica a gestire la pressione, addirittura non riuscivo a dormire prima della gara. Mi sono detto che avevo bisogno di aiuto per affrontare i weekend nella maniera migliore“. “Magari ero troppo ossessionato dai risultati, pensavo solo a vincere. Adesso invece mi concentro su me stesso e penso a dare il massimo. Se vinco è fantastico, mentre in caso contrario riesco a conviverci – ha aggiunto il pilota spagnolo, che poi ha concluso – Vincere il Mondiale è un sogno. Allo stato attuale la percentuale è di 50-50 con Bagnaia, ma nelle prossime gare può cambiare. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jorgeha parlato ai canali ufficiali dellain vista del GP d’Australia, facendo però anche un bilancio della stagione: “Forse nel 2023 ero veloce, ma quest’anno mi sento piùperchémigliorato in quasi tutti gli aspetti, a partire da quello mentale. Nella scorsa stagione ho fatto tanta fatica a gestire la, addirittura non riuscivo a dormire prima della gara. Midetto che avevo bisogno di aiuto per affrontare i weekend nella maniera migliore“. “Magari ero troppo ossessionato dai risultati, pensavo solo a vincere. Adesso invece mi concentro su me stesso e penso a dare il massimo. Se vinco è fantastico, mentre in caso contrarioa conviverci – ha aggiunto il pilota spagnolo, che poi ha concluso – Vincere il Mondiale è un sogno. Allo stato attuale la percentuale è di 50-50 con Bagnaia, ma nelle prossime gare può cambiare.

