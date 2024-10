Mister Movie | Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’intricata storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a tenere banco nel mondo del gossip. Dopo mesi di alti e bassi, la coppia sembra aver trovato un nuovo equilibrio, almeno stando alle dichiarazioni della influencer a “Verissimo”. Sophie ha infatti affermato che lei e Alessandro, nonostante la separazione, sono uniti dal profondo legame per la loro figlia Celine e hanno ritrovato una sana complicità. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: amore, separazione e un Mistero tutto italiano Tuttavia, a poche ore dalla messa in onda dell’intervista, è spuntata una foto che getta ombre sulla versione ufficiale della coppia. Sophie e Alessandro sono stati paparazzati insieme a Parigi durante la Fashion Week, alimentando i sospetti di un possibile ritorno di fiamma. Mistermovie.it - Mister Movie | Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’intricata storia d’amore tracontinua a tenere banco nel mondo del gossip. Dopo mesi di alti e bassi, la coppia sembra aver trovato unequilibrio, almeno stando alle dichiarazioni della influencer a “Verissimo”.ha infatti affermato che lei e, nonostante la separazione, sono uniti dal profondo legame per la loro figlia Celine e hanno ritrovato una sana complicità.: amore, separazione e uno tutto italiano Tuttavia, a poche ore dalla messa in onda dell’intervista, è spuntata una foto che getta ombre sulla versione ufficiale della coppia.sono stati paparazzatia Parigi durante la Fashion Week, alimentando i sospetti di un possibile ritorno di fiamma.

