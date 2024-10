Mbappé e le accuse di violenza, parla il legale: “Denunceremo per calunnia” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sta diventando sempre più intricata la vicenda che ha coinvolto il fuoriclasse francese Kylian Mbappé. Il giocatore ha dichiarato di essere rimasto “sbalordito” nel vedere il suo nome associato a un’indagine per stupro avviata dalla procura di Stoccolma. Nonostante il clamore mediatico, l’attaccante francese si è dichiarato “sereno” e ha spiegato di non avere nulla da rimproverarsi. Su qualche giornale sono anche uscite illazioni che mettono in dubbio la tempistica con la quale è uscita questa notizia. Che sarebbe stranamente a ridosso del procedimento nel quale il calciatore si trova in contenzioso con il suo ex club, il Paris Saint Germain, per una grossa cifra che Mbappé ritiene di dover ricevere dal club parigino. Thesocialpost.it - Mbappé e le accuse di violenza, parla il legale: “Denunceremo per calunnia” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sta diventando sempre più intricata la vicenda che ha coinvolto il fuoriclasse francese Kylian. Il giocatore ha dichiarato di essere rimasto “sbalordito” nel vedere il suo nome associato a un’indagine per stupro avviata dalla procura di Stoccolma. Nonostante il clamore mediatico, l’attaccante francese si è dichiarato “sereno” e ha spiegato di non avere nulla da rimproverarsi. Su qualche giornale sono anche uscite illazioni che mettono in dubbio la tempistica con la quale è uscita questa notizia. Che sarebbe stranamente a ridosso del procedimento nel quale il calciatore si trova in contenzioso con il suo ex club, il Paris Saint Germain, per una grossa cifra cheritiene di dover ricevere dal club parigino.

