Luciana Littizzetto sul Pulcinella di Pesce: “A me ricorda più Pantalone, anzi…” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'attrice e conduttrice Tv a Che tempo che fa: "A Torino avremmo fatto finta di niente per pudore" Fanpage.it - Luciana Littizzetto sul Pulcinella di Pesce: “A me ricorda più Pantalone, anzi…” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'attrice e conduttrice Tv a Che tempo che fa: "A Torino avremmo fatto finta di niente per pudore"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luciana Littizzetto imita Annalisa a Tu Si Que Vales e canta Mon Amour - la cantante commenta l’esibizione - Luciana Littizzetto si è cimentata nell'imitazione di Annalisa a Tu Si Que Vales. L'esibizione, che ha riscosso un grande successo, è stata commentata anche dalla cantante.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Luciana Littizzetto imita Annalisa a Tú Sí Que Vales - la reazione della cantante - A Tú Sí Que Vales Luciana Littizzetto imita Annalisa e sui social non tarda ad arrivare la reazione della cantante L'articolo Luciana Littizzetto imita Annalisa a Tú Sí Que Vales, la reazione della cantante proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Luciana Littizzetto : «A una certa età bisogna avere un po’ di progetti per devi mantenere viva l’idea del futuro. Ma non venitemi a dire che “volere è potere”» - La comica e conduttrice, che da domenica torna con Che tempo che fa, sta per compiere sessant’anni. E ripensa alla sua vita: «Ogni tanto mi sembra di essere dentro un ramen». (Vanityfair.it)