Lo sfogo di Giulia Salemi sulla sicurezza a Milano | Da donna ho paura ogni giorno a uscire da sola sono stufa – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non c’è solo la percezione di un indebolimento dellain città, dato dalla sovraesposizione televisiva del fenomeno delle borseggiatrici in metropolitana, l’impatto dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter, e le vicende legate al rapper Fedez, indagato per un presunto pestaggio al personal trainer Iovino. Cianche i dati, quelli dell’Indice della Criminalità 2024 elaborati dal Sole 24 Ore sui database del Viminale, che certificano comesia – ancora – la città con il maggior numero di reati denunciati nel 2023. A dare un’ulteriore spallata all’immagine dicome città sicura, cigli appelli sui social di tanti influencer e personaggi famosi che di tanto in tanto condividono la loro brutta avventura.