Ilgiorno.it - Lo scrittore Jonathan Bazzi: “Morire per 15 euro a Rozzano? Non mi stupisce. Qui ci sono cresciuto”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Io a. Adesso vivo altrove ma, ogni volta che torno, sento sempre la stessa atmosfera. La presenza di un’umanità “altra“, separata dalla città. Vedo persone accomunate da storie e fragilità simili concentrare in un microcosmo a sé. Ed è difficile creare circoli virtuosi in un contesto così. Sognare un futuro, nutrire speranze. Anche di questo si alimenta la violenza. Alla luce di ciò, quel che è capitato non mi”. A dirlo è lo, finalista al Premio Strega 2020 con il suo Febbre ambientato proprio a. “Un paese visto un po’ come il Bronx del sud di Milano. Dello spaccio, dell’illegalità, delle famiglie venute dal Sud Italia e ora di una nuova popolazione di immigrati in arrivo da altre parti di mondo”. Non lo, dice, il delitto di venerdì notte: Manuel Mastrapasqua ucciso a 31 anni per un paio di cuffie da 14