LIVE – America’s Cup 2024 New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 DIRETTA

New Zealand punta a confermare e avvicinare i 7 punti della vittoria, Ineos Britannia vuole ancora credere alla rimonta. L'America's Cup riparte dal 4-0: appuntamento alle 14:10 e alle 15:20 di oggi, mercoledì 16 ottobre, per gara-5 e gara-6 della competizione più antica al mondo. Si riparte con i 'Kiwi', campioni in carica, avanti 4-0. Un buon margine, ma in America's Cup può succedere di tutto come New Zealand sa bene visto che nel 2013 sprecò un vantaggio di 8-1 contro Oracle Team. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:10. Ci sono due punti in palio: New Zealand può arrivare a match point, Ineos Britannia vuole ridurre il distacco. Come finirà? Tanto dipenderà dalle condizioni del vento. Appuntamento a domani per questo doppio impegno. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale dalle 14:10.

America’s Cup - ultima chiamata per Ineos Britannia. New Zealand può ipotecare la serie - I neozelandesi sono in pieno controllo, potendo gestire un vantaggio di 4-0 e avendo mostrato un potenziale impressionante, ma la Coppa America può sempre riservare dei colpi di scena. Oggi sono in programma due regate (meteo permettendo), con il team Ineos che dovrà necessariamente vincerne almeno una per sbloccarsi psicologicamente e nel punteggio. (Oasport.it)

America’s Cup 2024 - New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 oggi in tv : orario e streaming - Ne mancano tre a New Zealand. Il Defender della 38th America’s Cup sarà chi per primo arriva a 7 punti. Sarà possibile seguire i due match race odierni in diretta tv in chiaro su Italia Uno, oltre che in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Sportface. it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti dalle 14:00. (Sportface.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand per la spallata decisiva ad Ineos Britannia? - Buon divertimento a tutti! . Aggiudicandosi le due regate odierne i neozelandesi avrebbero già il primo match point a disposizione venerdì. Guidati dalla sapienza tattica e tecnica di Nathan Outteridge e Peter Burling i detentori del titolo non hanno finora sbagliato nulla, impedendo ai rivali di avvicinarsi alla vittoria in ognuno dei quattro match race disputati. (Oasport.it)