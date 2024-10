L’impiegato sul tetto del pianeta: "Io, campione del mondo. Ora non mi manca più nulla" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo sport, si sa, è anche una scuola di vita e può regalare pagine bellissime quando meno te le aspetti. L’impresa di diventare campione del mondo alla non certo verde età di 49 anni è riuscita a Franco Pellegrini, classe 1975, romano di nascita ma lodigiano di “adozione”, che è salito sul tetto del mondo nella disciplina di arti marziali del kaly filippino, un tipo di combattimento che può avvenire con un bastone o un coltello rigorosamente imbottiti. Teatro del successo è stata la manifestazione targata Wsa disputatasi in Inghilterra a Luton alla quale hanno partecipato oltre cento atleti provenienti da diverse nazioni fra le quali, oltre a Inghilterra e Italia, anche Irlanda, Austria e Francia. Ovviamente grande la gioia dello staff azzurro del quale fa parte anche un altro lodigiano, Claudio Alfieri, in qualità di preparatore atletico, anche lui atleta di livello mondiale. Ilgiorno.it - L’impiegato sul tetto del pianeta: "Io, campione del mondo. Ora non mi manca più nulla" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo sport, si sa, è anche una scuola di vita e può regalare pagine bellissime quando meno te le aspetti. L’impresa di diventaredelalla non certo verde età di 49 anni è riuscita a Franco Pellegrini, classe 1975, romano di nascita ma lodigiano di “adozione”, che è salito suldelnella disciplina di arti marziali del kaly filippino, un tipo di combattimento che può avvenire con un bastone o un coltello rigorosamente imbottiti. Teatro del successo è stata la manifestazione targata Wsa disputatasi in Inghilterra a Luton alla quale hanno partecipato oltre cento atleti provenienti da diverse nazioni fra le quali, oltre a Inghilterra e Italia, anche Irlanda, Austria e Francia. Ovviamente grande la gioia dello staff azzurro del quale fa parte anche un altro lodigiano, Claudio Alfieri, in qualità di preparatore atletico, anche lui atleta di livello mondiale.

