Lautaro Martinez, gol e vittoria: «Era ciò che volevamo!» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Argentina ha vinto con il Bolivia per 6-0 godendosi una serata di festa. Tripletta di Lionel Messi ed anche il gol di Lautaro Martinez, che ha commentato così il successo su Instagram. SERATA PERFETTA – Lautaro Martinez ha vissuto una serata perfetta con la maglia dell'Argentina. La nazionale di Lionel Scaloni è tornata a vincere e lo ha fatto tra le mura amiche dell'Estadio Monumental di Buenos Aires contro Bolivia con il risultato di 6-0. Il ct aveva sorpreso prima del match con una mossa insolita e vista pochissime volte nelle scorse occasioni: il tridente Lionel Messi-Lautaro Martinez-Julian Alvarez. Il risultato? Tutti e tre hanno trovato la via della rete. Lautaro Martinez e la vittoria ritrovata con l'Argentina COMMENTO – Ha sbloccato la gara Messi su assist del Toro, poi anche il giocatore dell'Inter ha segnato su passaggio a porta sguarnita del suo capitano.

Messi incorona Lautaro Martinez : «Pallone d’Oro? Lo merita più di tutti!» - INTESA – Insieme, nel tridente ultra offensivo schierato da Lionel Scaloni in Argentina-Bolivia, Lionel Messi e Lautaro Martinez si confermano in ottima sintonia, non solo in campo. E a pronunciarsi sulla possibilità di vincere il Pallone d’Oro, infine, è stato lo stesso Lautaro Martinez. I due connazionali si sono scambiati reciprocamente il favore, firmando gli assist dei rispettivi gol: al ... (Inter-news.it)

Messi sostiene Lautaro Martinez per il Pallone d’Oro : “Merita più di chiunque altro” - Messi ha enfatizzato l’importanza di continuare a lavorare duramente e di mantenere alta la concentrazione, suggerendo che il vero riconoscimento si ottiene attraverso la costanza e le prestazioni eccezionali. La corsa al Pallone d’Oro 2024 Lautaro Martinez è ufficialmente tra i 30 giocatori in lizza per il Pallone d’Oro 2024. (Gaeta.it)

Savoldi : «Castro sulle orme di Lautaro Martinez! Gli assomiglia» - Ha qualità molto importanti ed è solamente un classe 2004. È davvero un grande talento. Ergo ha ancora grandi margini di miglioramento». Beppe Savoldi lo paragona come caratteristiche a Lautaro Martinez. Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... (Inter-news.it)