La psicologa e i ’bulli’ | Usano parole come armi Vivono in un videogame

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel mondo 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono ogni anno qualche forma di violenza a scuola. Le statistiche più recenti delle Nazioni unite riportano che 1 studente su 3, tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze di bullismo. In Italia, un adolescente su due. Siamo corsi ai ripari a maggio con una legge che impone a tutte le scuola di adottare un codice di prevenzione integrato da un servizio di supporto psicologico per gli studenti. I dirigenti scolastici sono obbligati ad informare i genitori. Sono previsti percorsi di mediazione e interventi educativi per affrontare e risolvere i conflitti e nei casi più gravi il tribunale può decidere l’affidamento temporaneo del minore in comunità. È poi stato potenziato il 114, numero di emergenza per tutelare i più giovani in situazioni di pericolo. Ma non basta ancora.