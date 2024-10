Ilrestodelcarlino.it - La Platform-Tmc Poviglio sale sul trono regionale

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)-TmcsulUnder 18. Dopo aver sfiorato l’accesso alle semifinali scudetto di categoria, la formazione bianco-blu si è imposta nella Coppa Emilia Romagna, aggiudicandosi la finale a tre disputata sul diamante di via Gruara. Dopo aver vinto il proprio raggruppamento e il primo turno ad eliminazione diretta, i povigliesi si sono ritrovati di fronte New Rimini e Fortitudo Bologna: quest’ultima, che a metà settembre l’aveva estromessa dalla lotta per il titolo tricolore sommergendola con un pesante 18-0, si è dovuta arrendere 5-3 di fronte ai padroni di casa, rimontando dopo esser stata sotto 3-2.