Iran, esplosione in una raffineria: 1 morto e 4 feriti. Attacco di Israele o incidente (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un grave incendio è divampato questa sera presso una raffineria di petrolio a Shushtar, nell’ovest dell’Iran, alimentando timori e speculazioni sulla causa dell’accaduto. I video circolati sui social media mostrano fiamme altissime che avvolgono l’impianto, una scena drammatica che ha subito richiamato l’attenzione internazionale. Bilancio delle vittime e sospetti di Attacco Il primo bilancio dell’incidente riporta la morte di una persona, presumibilmente l’autista di un tir, e il ferimento di altre quattro. Israele è stato immediatamente evocato come potenziale responsabile, dato il contesto di forte tensione nella regione. Il recente lancio di razzi verso lo Stato ebraico da parte dell’Iran ha alimentato i timori di un possibile Attacco di ritorsione contro infrastrutture strategiche, come appunto i pozzi petroliferi. Thesocialpost.it - Iran, esplosione in una raffineria: 1 morto e 4 feriti. Attacco di Israele o incidente Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un grave incendio è divampato questa sera presso unadi petrolio a Shushtar, nell’ovest dell’, alimentando timori e speculazioni sulla causa dell’accaduto. I video circolati sui social media mostrano fiamme altissime che avvolgono l’impianto, una scena drammatica che ha subito richiamato l’attenzione internazionale. Bilancio delle vittime e sospetti diIl primo bilancio dell’riporta la morte di una persona, presumibilmente l’autista di un tir, e il ferimento di altre quattro.è stato immediatamente evocato come potenziale responsabile, dato il contesto di forte tensione nella regione. Il recente lancio di razzi verso lo Stato ebraico da parte dell’ha alimentato i timori di un possibiledi ritorsione contro infrastrutture strategiche, come appunto i pozzi petroliferi.

Iran - esplosione in una raffineria : 1 morto e 4 feriti. I timori dell’attacco da Israele e la pista dell’incidente – Il video - Al momento però non ci sono indizi del fatto che l’esplosione e l’incendio siano da ricollegarsi a un attacco israeliano. Una strada che la Casa Bianca avrebbe comunque poi raccomandato a Israele di non intraprendere. L'articolo Iran, esplosione in una raffineria: 1 morto e 4 feriti. Un incendio è scoppiato questa sera in una raffineria di petrolio in Iran. (Open.online)