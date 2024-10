Infortunio in Nazionale, caviglia ko: appuntamento all’Inter a dicembre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancora un Infortunio durante gli impegni delle nazionali: la caviglia va ko, possibile stop di qualche settimana Le Nazionali porta dietro di sé numerosi infortuni. Una tradizione che purtroppo da qualche anno va avanti e che non accenna a diminuire. Infortunio (LaPresse) -Calciomercato.itA farne le spese sono anche club di Serie A che, anche dopo questa pausa, fanno la conta degli indisponibili e dei calciatori tornati acciaccati dalle nazionali. Weston McKennie è uno di questi, con un affaticamento muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro la Lazio. A rischio anche Lobotka con Conte che potrebbe dover fare a meno del perno del centrocampo a causa di un problema muscolare accusato nei minuti finali della partita della Slovacchia. Ma non è soltanto il campionato italiano che deve affrontare il problema infortuni. Calciomercato.it - Infortunio in Nazionale, caviglia ko: appuntamento all’Inter a dicembre Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancora undurante gli impegni delle nazionali: lava ko, possibile stop di qualche settimana Le Nazionali porta dietro di sé numerosi infortuni. Una tradizione che purtroppo da qualche anno va avanti e che non accenna a diminuire.(LaPresse) -Calciomercato.itA farne le spese sono anche club di Serie A che, anche dopo questa pausa, fanno la conta degli indisponibili e dei calciatori tornati acciaccati dalle nazionali. Weston McKennie è uno di questi, con un affaticamento muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro la Lazio. A rischio anche Lobotka con Conte che potrebbe dover fare a meno del perno del centrocampo a causa di un problema muscolare accusato nei minuti finali della partita della Slovacchia. Ma non è soltanto il campionato italiano che deve affrontare il problema infortuni.

